Гончаренко о контракте: «Остаюсь в великом клубе с удовольствием. ЦСКА должен играть на победу в каждом матче»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от продления контракта с клубом до конца сезона-2020/21.

– Естественно, я уже привык к работе в ЦСКА. Очень комфортно и с руководством, и с игроками. Как говорится, от добра добра не ищут. С удовольствием остаюсь в таком великом клубе.

– Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что ваш новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это как то, что вам дают последний шанс.

– В моей практике были и более длительные контракты – 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет.

Работаешь хорошо – остаешься. Работаешь плохо – уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто.

– Как тогда относитесь к давлению с разных сторон? Мол, пусть Гончаренко докажет и возьмет золото или, как минимум, вновь попадет в Лигу чемпионов?

– В большой команде давление – вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно.

Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами.

– Какие конкретные задачи стоят перед вами на этот и следующий сезоны?

– В ЦСКА такого нет, что на встрече с руководством тебе говорят про конкретное место. Все прекрасно понимают, что ЦСКА должен играть на победу в каждом матче и в каждом чемпионате.

– Но, согласитесь, в связи с непростой финансовой ситуацией по всей стране задача попадания в Лигу чемпионов становится гораздо актуальнее.

– Еще раз повторю. Руководство не говорит: «Ты должен занять вот это место». Априори ясно: нужно играть на победу в каждой встрече, – сказал тренер.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.

С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса занимал в Премьер-лиге пятое место.

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