ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до конца сезона-2020/21

продлил сотрудничество с главным тренером .

42-летний белорусский специалист подписал с московским клубом новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2020/21.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.

С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса ЦСКА занимал в Премьер-лиге пятое место.

Чтиво до старта РПЛ: полтора часа Гончаренко в гостях у C&C – текстом