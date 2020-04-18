ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до конца сезона-2020/21

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Футбол

ЦСКА продлил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.

42-летний белорусский специалист подписал с московским клубом новое соглашение, рассчитанное до окончания сезона-2020/21.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.

С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса ЦСКА занимал в Премьер-лиге пятое место.

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Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

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