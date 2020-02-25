Кузяев хочет перейти в европейский клуб. Летом он станет свободным агентом («Чемпионат»)

Полузащитник по завершении сезона может перейти в один из европейских клубов.

По информации «Чемпионата», 27-летний хавбек, скорее всего, не будет продлевать контракт с петербургской командой.

У футболиста есть твердое намерение уехать в европейский чемпионат уже этим летом. Срок его соглашения с «Зенитом» истекает в июне.

В феврале отец игрока Адьям Кузяев рассказал, что приоритетом для них является продление контракта с «Зенитом».

В петербургский клуб Кузяев перешел в 2017 году из . Его статистика доступна здесь.