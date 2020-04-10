Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

и голкипер продлили контракт.

Новое соглашение 34-летнего вратаря сборной Германии рассчитано до лета 2023 года.

Прежний контракт Нойера истекал в 2021-м. Стороны долго не могли договориться о продолжении сотрудничества.

Утверждалось, что «Бавария» предлагает Нойеру контракт до 2023 года с зарплатой 12 млн евро. Вратарь хотел соглашение до 2024-2025-го с окладом больше 20 млн евро в год.

Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. С мюнхенцами он семь раз стал чемпионом Бундеслиги, завоевал пять Кубков Германии, выиграл Лигу чемпионов с треблом в 2013-м, а также клубный чемпионат мира.

В 2014 году вратарь стал чемпионом мира со сборной Германии.

Фото: официальный сайт «Баварии»

Трансфер Нюбеля в «Баварию» взбесил всех: «Шальке» отнял капитанство и думает усадить в запас, Нойер недоволен конкурентом