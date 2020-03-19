«МЮ» следит за Бен-Йеддером. Клуб первым проявил предметный интерес к форварду

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Англии.
«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг 29-летнего француза. «Монако» испытывает финансовые проблемы и может расстаться с игроком летом.
Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуются «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы.
Однако, по информации ESPN, «МЮ» – первый клуб, проявивший к игроку предметный интерес.
Бен-Йеддер забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Сезон во Франции был завершен досрочно.
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