«МЮ» следит за Бен-Йеддером. Клуб первым проявил предметный интерес к форварду

Нападающий может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг 29-летнего француза. «Монако» испытывает финансовые проблемы и может расстаться с игроком летом.

Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуются , «Атлетико», «Валенсия», , , , «Тоттенхэм», и другие клубы.

Однако, по информации ESPN, «МЮ» – первый клуб, проявивший к игроку предметный интерес.

Бен-Йеддер забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Сезон во Франции был завершен досрочно.

Лига 1 признала лучшим бомбардиром Мбаппе, хотя Бен-Йеддер забил столько же. Килиан предложил разделить награду на двоих