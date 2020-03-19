«МЮ» следит за Бен-Йеддером. Клуб первым проявил предметный интерес к форварду

Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Виссам Бен-Йеддер Футбол

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг 29-летнего француза. «Монако» испытывает финансовые проблемы и может расстаться с игроком летом.

Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуются «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы.

Однако, по информации ESPN, «МЮ» – первый клуб, проявивший к игроку предметный интерес.

Бен-Йеддер забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах Лиги 1. Сезон во Франции был завершен досрочно.

Лига 1 признала лучшим бомбардиром Мбаппе, хотя Бен-Йеддер забил столько же. Килиан предложил разделить награду на двоих

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