Иньеста о 4 победах в ЛЧ: «Барса» с Месси должна была выиграть больше»

Бывший капитан «Барселоны» поделился мнением о том, что его экс-одноклубник ничего не выиграл на уровне сборных, а также высказался о выступлении каталонцев в Лиге чемпионов.

«Меня это удивляет, учитывая то, что в составе сборной есть выдающиеся, замечательные игроки, а также сильнейший, на мой взгляд, футболист.

Игру с Германией [в финале ], например, решили детали. Мелкие нюансы, которые влияют на то, кто какое место займет. Уверен, сыграй они еще раз, результат мог бы быть другим.

Еще у меня есть ощущение, что мы в «Барселоне», за которую уже так давно играет Месси, должны были выиграть Лигу чемпионов больше, чем четыре раза. Но таков футбол: соперники тоже очень хороши, и важно наслаждаться тем, что получаешь», – сказал Иньеста.

Иньеста и Месси в составе «Барселоны» выигрывали Лигу чемпионов в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.