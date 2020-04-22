Сане готов на 30% снизить запросы по зарплате ради перехода в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» согласен снизить требования по зарплате ради перехода в «Баварию».

24-летний немец готов отказаться от 30% зарплаты, которую изначально запросил у мюнхенского клуба.

Сане и его агенты в курсе кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и понимают, что снизиться должны не только суммы трансферов, но и зарплаты.

Контракт Сане с «Сити» рассчитан до лета 2021 года. Если клубы не договорятся о сделке, футболист перейдет в «Баварию» бесплатно через год.

Ранее стало известно, что требует 50 млн евро за Сане, а предлагает 40 млн.

Однако председатель совета директоров «Баварии» в интервью Sky назвал «смехотворным слухом» информацию о том, что стороны от договоренности отделяют лишь 10 млн евро.

Сане пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы крестообразных связок.