«Самочувствие президента? Не дождетесь!» Лукашенко не уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в его команде

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси , рассказала о самочувствии политика.

Ранее стало известно, что у хоккеиста , игравшего 11 апреля в команде Лукашенко, выявили .

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее.

Самочувствие президента? Не дождетесь! Как подтверждение – смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске.

Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам, о чем вас проинформируем», – сказала Эйсмонт.

Лукашенко назвал хоккей лекарством от коронавируса. Говорит, это не вирус, а психоз