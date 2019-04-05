«Самочувствие президента? Не дождетесь!» Лукашенко не уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в его команде

Теги Дмитрий Мелешко Александр Лукашенко Политика коронавирус Хоккей

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказала о самочувствии политика.

Ранее стало известно, что у хоккеиста Дмитрия Мелешко, игравшего 11 апреля в команде Лукашенко, выявили коронавирус.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее.

Самочувствие президента? Не дождетесь! Как подтверждение – смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске.

Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам, о чем вас проинформируем», – сказала Эйсмонт.

Лукашенко назвал хоккей лекарством от коронавируса. Говорит, это не вирус, а психоз

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