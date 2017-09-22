Ведущий эпидемиолог Сербии – Джоковичу: «Пожалуйста, воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации»

Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и член антикризисного штаба по коронавирусу COVID-19 Предраг Кон обратился к Новаку Джоковичу, заявившему, что он против вакцинации.

«Как один из самых преданных поклонников Джоковича я хотел бы подчеркнуть важность и неоценимый вклад иммунизации в коллективное здоровье нации. Жаль, что сейчас уже поздно, потому что уже распространены искаженные представления.

Мой дорогой маэстро, я желаю вам всего наилучшего. Но пожалуйста, в будущем воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации, потому что ваше влияние слишком велико».

Джокович против вакцины от коронавируса – и, возможно, всех прививок. Альтернативные идеи уже вредили его карьере