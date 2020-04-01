В Нидерландах отменили все массовые мероприятия до 1 сентября. В футбол нельзя играть даже без зрителей

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте объявил на пресс-конференции, что все массовые лицензируемые мероприятия в стране будут отменены вплоть до 1 сентября.

К подобным мероприятиям относятся и футбольные матчи, в том числе и без зрителей. Таким образом, Эредивизи, вероятно, не сможет возобновить розыгрыш чемпионата.

Реакции Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) на данный момент не последовало. Ранее чемпионат страны планировали возобновить в середине июня, матчи проводить без зрителей.

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