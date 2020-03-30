Экс-глава «Локо» Наумов: «Карпин – спартаковец, его здесь не примут. Это будет провальная история»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно слухов о том, что тренер «Ростова» может возглавить железнодорожников.

– Карпин в «Локомотиве» – это невозможно исполнить. Карпин – спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.

– Если «Локомотив» с Карпиным чего-то добьется, возможно, что болельщики его примут. Им же нужен результат.

– Результат будет позже, а назначение, если оно произойдет, – сейчас. Но мы можем выиграть и без Карпина. Он что, панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне.

Я смотрю на в «Уфе» – у него есть прогресс. Он может стать сильным тренером. Или, допустим, Черевченко, который поработал в «Локомотиве», а сейчас неплохо выглядит в Туле. Могу сказать, что он растет. А что выиграл Карпин? Пока еще ничего нет. То, что ему купили сильных игроков и он держится в верхней части таблицы, – это ни о чем не говорит. Если Карпина по какому-то недоразумению назначат тренером «Локомотива», то он ничего не выиграет. Я в этом уверен.

– Почему?

– Уже была история, когда он был в «Спартаке». Под давлением общественности, которая требовала результат, Карпин не выдержал. В «Локомотиве» давление будет еще больше. Он же спартаковец. Болельщики «Локомотива» будут категорически против его. Карпин явно не выдержит. Это будет провальная история, – заявил Наумов.

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