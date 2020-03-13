Гершкович о кризисе: «Если из РПЛ уедут иностранцы Тедеско и Божович, никто не расстроится»

Член исполкома , глава Объединения отечественных тренеров высказался об иностранных игроках и специалистах в РПЛ.

«Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем – по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.

Такие есть в «Зените», и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры – и , то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем», – заявил Гершкович.