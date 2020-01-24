Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и возвращается в «Ливерпуль» (NTV Spor)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы ФИФА Лорис Кариус Футбол

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус недоволен тем, что ему не выплачивают долги по зарплате.

По данным NTV Spor, немец расторг контракт со стамбульским клубом и возвращается в «Ливерпуль».

Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат 1,6 млн евро долга, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом одностороннего расторжения контракта.

Стамбульцы арендовали игрока у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 млн евро. Его оклад в «Бешикташе» составлял 1,5 млн евро в год, но клуб не выплатил ему всю зарплату.

Права на Кариуса по-прежнему принадлежат мерсисайдцам. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья