ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» (Metaratings)

«Рубин» рискует потерять существенную долю финансирования, утверждает Metaratings.

По информации источника, руководство холдинга ТАИФ, генерального спонсора казанского клуба, приняло решение о сокращении финансирования на 70%. По данным «Бизнес Online», ТАИФ выделил клубу на сезон 2 млрд рублей. Таким образом, после сокращения казанский клуб сможет распоряжаться суммой в 600 миллионов. Ожидается, что меры вступят в силу со следующего сезона.

Отдельно отмечается, что казанцы исполнили еще не все обязательства по выплатам – например, за переход Ивана Игнатьева. К тому же в клубе достаточно высокие зарплаты. Кроме того, сообщается, что ТАИФ приостановил финансирование из-за невыполнения обязательств по телетрансляциям в нынешнем сезоне.

Также на 70% сократится и финансирование , выступающего в . В феврале «Бизнес Online» сообщал, что зарплатный бюджет нижнекамцев чуть превышает 300 млн рублей.