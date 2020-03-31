Андрей Панюков: «Прочитал «Майн Кампф». Хотел понять, что сподвигло Гитлера на такие страшные вещи»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Урал Андрей Панюков Политика книги Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Урала» Андрей Панюков рассказал о своих литературных предпочтениях. 

– Так как я увлекаюсь компьютерными играми, недавно прочитал автобиографию украинского киберспортсмена. Как проживает спортивную жизнь футболист, я знаю. А как киберспортсмен – нет. Теперь узнал. Прочитал книгу про Северную Корею.

И третья - «Майн Кампф» (входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено – прим. Sports.ru). Хотелось понять, что могло сподвигнуть Гитлера на такие страшные вещи.

– Откуда у вас любовь к литературе?

– Ну а что еще на сборах делать? Только читать. Про Вторую мировую прочитал много книг, про политику 90-х. Что касается Второй мировой и важных персон, прочитал, наверное, все возможное.

– Почти как Жирков.

– Жирков фанатичен. А я читаю то, к чему лежит душа. Про Сталина, Гитлера – все что хочу, то и читаю. У нас в «Урале» небольшой клуб любителей книг – я, Годзюр, Кулаков. Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями, – сказал Панюков. 

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