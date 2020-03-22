«Реал» не намерен покупать Алабу

Защитник «Баварии» Давид Алаба не входит в планы «Реала».
Как сообщает Marca, австриец не является трансферной целью мадридского клуба. «Реал» не планирует приобретать игрока на позицию левого защитника, однако возможный переход Марсело в «Ювентус» может поменять мнение руководства.
«Бавария» хочет продлить контракт с Алабой, однако игрок хочет перейти в клуб из другого чемпионата.
При этом отмечается, что «Реал» на протяжении нескольких лет следит за выступлениями Алабы в «Баварии» и высоко оценивает его уровень.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил приобретение Алабы.
В этом сезоне Алаба провел за «Баварию» 20 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его полная статистика – здесь.