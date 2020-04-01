УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

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УЕФА считает, что европейские лиги должны доиграть сезон.

Сегодня, 21 апреля, руководство УЕФА связалось с 55 членами-ассоциациями с помощью видеоконференции и представило обновленную информацию о вариантах продолжения сезона. Были представлены различные варианты календаря, охватывающие как матчи сборных, так и клубных соревнований.

Была дана настоятельная рекомендация доиграть локальные чемпионаты и кубки. Если какая-либо лига все же будет отменена, УЕФА разработает для нее план действий относительно участия в европейских соревнованиях.

Все решения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

Александер Чеферин: «Уверен, что лиги доиграют. Если нет, то все равно было бы уместно объявить чемпионов»

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