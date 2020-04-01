Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за «Динамо», когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»

Телеведущий и журналист рассказал о своем болении за «Динамо» после заявления об этом блогера и журналиста .

«Ты, о котором не случайно кричат болельщики «Вася Уткин – жирный гей, нет жены и нет детей», ты, сволочуга, мне говоришь: «Ой, ты болельщик московского «Динамо».

Я болею за то «Динамо», которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает. «Мегафонбет» (видимо, Соловьев имеет в виду «Марафонбет» – прим. Sports.ru), ты смотри.

Мне, кстати, интересно, «Мегафонбет» поддерживает твои политические взгляды? Мало того что они занимаются азартными играми, мало того, что там две хитрых схемы... Так мне интересно, «Марафонбет» (проговаривает правильно по буквам – прим. Sports.ru), который это все ведет...

Конечно, я за такое «Динамо» болеть не могу. Я не могу болеть за «Динамо», которое тренирует хрен знает что тренер (Юрий Калитвинцев – прим. Sports.ru), у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное ?

Что осталось от легенды, которую я любил? Что и кто остался? И теперь их спонсируют вот эти, новые азартные игры? Хорошо. Кто эти люди, кто за ними стоит? Ребята из Белоруссии, когда-то это перекупившие у других ребят? Не найти хозяев. Они поддерживают политические взгляды Уткина? Они теперь это спонсируют? Его страстную любовь к Украине?» – заявил Соловьев в эфире «Соловьев Live».

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