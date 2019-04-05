Панарин, Чалов, Медведев и Косторная – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Журнал Forbes обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2020 году.

В список вошли молодые визионеры в десяти категориях: предприниматели, управление, финансы и инвестиции, наука и технологии, социальные практики, спорт и киберспорт, искусство, музыка, мода и дизайн, новые медиа.

В число номинантов в категории «Спорт и киберспорт» вошли десять человек: нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (хоккей), форвард ЦСКА Федор Чалов (футбол), центровая УГМК Мария Вадеева (баскетбол), игрок киберспортивного клуба Gambit Esports Марк letw1k3 Данилов, пятая ракетка мира Даниил Медведев (теннис), чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (бокс), капитан киберспортивной команды NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов, двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

Составить лонг-лист помогали эксперты из разных областей. Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30.

Итоговый рейтинг будет опубликован во второй половине мая.