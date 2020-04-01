ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года (Placar)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года, утверждает бразильское издание Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar.
По данным источника, такая рекомендация была озвучена в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, которая вместо запланированного часа продолжалась два с половиной часа. ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами. По мнению специалистов, существует риск новой волны заражений коронавирусом в следующем году, именно поэтому ВОЗ считает полезным отказаться от проведения футбольных турниров.
Сообщается, что в ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. Также отмечается, что ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА и календарь, так что футбольные власти не обязаны следовать данным советам. Кроме того, не вполне ясно, касается рекомендация ВОЗ только еврокубков и матчей сборных или национальных чемпионатов тоже.
Во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон. Ранее появилась информация, что матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей, а в чемпионате Польши вновь начнут играть в период с 30 мая по 6 июня.