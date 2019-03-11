Президент СБР Драчев допустил, что Минспорта не утвердит Кабукова и Королькевича тренерами сборной

Глава Союза биатлонистов России ( ) объяснил свою позицию по поводу кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должности старших тренеров сборной России.

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России. Против назначения проголосовали Драчев и вице-президент СБР Сергей Чепиков.

«Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров. И уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, дело здесь не только в тренерских особенностях», – сказал Драчев.

Кандидатуры Королькевича и Кабукова должны быть утверждены спорта РФ. Однако Драчев отметил, что эта ситуация может получить и иное продолжение.

«Вариантов много. Пока принято такое решение, а дальше будем смотреть», – добавил Драчев.

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