Президент СБР Драчев допустил, что Минспорта не утвердит Кабукова и Королькевича тренерами сборной

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил свою позицию по поводу кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должности старших тренеров сборной России. 

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России. Против назначения проголосовали Драчев и вице-президент СБР Сергей Чепиков.

«Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров. И уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, дело здесь не только в тренерских особенностях», – сказал Драчев. 

Кандидатуры Королькевича и Кабукова должны быть утверждены Министерством спорта РФ. Однако Драчев отметил, что эта ситуация может получить и иное продолжение.

«Вариантов много. Пока принято такое решение, а дальше будем смотреть», – добавил Драчев.

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