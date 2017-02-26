Феттель отказался от контракта с «Феррари» с понижением зарплаты с 40 до 12 миллионов евро (GdS)

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отказался от подписания нового контракта с «Феррари» с более скромным окладом, сообщает GPblog.com со ссылкой на La Gazetta dello Sport.
Соглашение Феттеля со Скудерией истекает в конце 2020 года. Итальянцы готовы предоставить Себастьяну место в команде на сезон-2021 со значительным понижением зарплаты – до 12 миллионов евро. Немецкий гонщик, в свою очередь, рассчитывает на двухлетний контракт и не согласен с серьезным уменьшением оклада в 40 миллионов евро.
Отметим, что новое соглашение Шарля Леклера с «Ферарри» рассчитано до конца 2024 года. Монегаск будет получать, по разным данным, от 9 до 10 миллионов долларов в год.
В то же время пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своем инстаграме отверг предположения о том, что он «мечтает» о переходе в Скудерию, однако быстро удалил сторис.
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