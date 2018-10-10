Боксер Кушиташвили станет волонтером. Он обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков

Чемпион России по боксу будет работать волонтером в рамках программы бокса России, которая оказывает помощь людям во время карантина.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Мы следим и контролируем, он сейчас будет работать у нас как волонтер. Мы разбираемся в каждой детали.

Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь», – сказал Кремлев.

В феврале Кушиташвили арестовали по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Позднее в организме боксера нашли кокаин.

235-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для спортсмена в виде содержания в СИЗО. Позднее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест и продлил ее до 1 мая.

Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу.

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