Кастер Семеня превзошла Роналду в его челлендже по упражнениям на пресс

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил .

Форвард «Ювентуса» 142 раза повторил упражнение на пресс за 45 секунд и предложил желающим попытаться побить его достижение.

29-летняя южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся на дистанциях 800 и 1500 метров, выполнила упражнение 176 раз за отведенное время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caster Semenya (@castersemenya800m) 5 Апр 2020 в 1:02 PDT

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?

Защитник «Бенфики» Диаш превзошел Роналду в его челлендже по упражнениям на пресс