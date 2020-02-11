Кастер Семеня превзошла Роналду в его челлендже по упражнениям на пресс

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду.
Форвард «Ювентуса» 142 раза повторил упражнение на пресс за 45 секунд и предложил желающим попытаться побить его достижение.
29-летняя южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся на дистанциях 800 и 1500 метров, выполнила упражнение 176 раз за отведенное время.
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