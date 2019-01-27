«Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность. У меня ее нет». Медведева обратилась к подписчикам

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась к подписчикам в инстаграме.
Ранее фигуристка сообщила, что улетела из Канады, где она тренируется, в Японию, где должно состояться шоу Prism on Ice.
«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь. Но, пожалуйста, прочитайте это.
1. Я прошла карантин в Торонто.
2. Я нахожусь на первой неделе карантина здесь, в Японии.
3. Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы обеспечить безопасность моей матери, вашу и окружающих людей. В конце моего карантина вы увидите, что я в порядке.
Пожалуйста, будьте спокойны и в безопасности. И оставайтесь дома, если у вас есть возможность. Потому что у меня такой возможности нет.
Спасибо, что приняли меня здесь», – написала Медведева.