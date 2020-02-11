«МЮ», вероятно, продолжит платить 900 сотрудникам и не будет участвовать в госпрограмме сохранения рабочих мест (Daily Mail)

, скорее всего, не будет участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест.

Данная программа предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из бюджета в условиях пандемии коронавируса.

По данным Daily Mail, на этой неделе манкунианский клуб сообщит своим 900 сотрудникам о том, что продолжит платить им зарплаты в полном объеме, несмотря на приостановку сезона, не прибегая к помощи правительства.

При этом «МЮ» рассматривает возможность участия работников клуба в качестве волонтеров в антикоронавирусных кампаниях.

Как сообщает издание, представитель клуба отказался от комментариев на эту тему.

Ранее стало известно об участии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в госпрограмме сохранения рабочих мест.

«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости