Петер Шмейхель о признании «Ливерпуля» чемпионом: «Ты должен завоевать трофей, чтобы говорить, что выиграл его»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о признании «Ливерпуля» чемпионом, если сезон АПЛ не возобновят.

«Нельзя поспорить с тем, что они заслуживают титул. На сколько очков они впереди остальных, на 25? Так что это очень, очень грустно, но дело надо довести до конца. Ты должен завоевать трофей, чтобы говорить, что выиграл его.

Если бы вы были на месте «Ливерпуля», вы бы хотели, чтобы вам так вручили кубок? В Бельгии так сделали с «Брюгге». Неужели кому-то хочется стать чемпионом так?

Не уверен, что на месте я бы согласился на такое. Одним из самых больших достижений, к которому я приложил руку, была победа на Евро в 1992-м. Я понимаю, что это не то же самое, но суть похожа. Мы даже не отобрались на турнир, но из-за войны в Югославии попали туда и в итоге выиграли.

Это одно из крупнейших моих достижений. Но мы сыграли, чтобы выиграть турнир», – поделился мнением Шмейхель.

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