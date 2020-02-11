Самая быстрая лига Sports.ru. «Армейцы» сыграют с «Тамбовом», «Рубин» – со «Спартаком» и «Ростовом», «Зенит» против «Ахмата»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

«Рубин» (Солтмурад Бакаев) примет «Ростов» (Эльдор Шомуродов), а затем – «Спартак» (Николоз Кутателадзе), а «Зенит» (Артем Дзюба) в гостях сыграет с «Ахматом» (Хасбулат Махаев).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Дзюба вышел в суперфинал Самой быстрой лиги, где сыграет со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами»

Самая быстрая лига: «Спартак» впервые проиграл, «Армейцы» потеряли очки, Кокорин – машина!

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона