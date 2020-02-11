«Бернли» не войдет в госпрограмму. Президент клуба считает, что это решение для команд из Лиги 2

Президент Майк Гарлик заявил, что клуб не будет включать своих сотрудников в программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, эта программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета.

Гарлик заявил, что «Бернли» не будет участвовать в программе. Также он сказал, что может понять, если на такое идут клубы Лиги 2, но не «Бернли».

«Манчестер Сити» также отказался от участия в государственной программе.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» включили своих сотрудников в эту программу. При этом «шпоры» не будут компенсировать 20% зарплат, которые не покрываются из госбюджета.

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