«Тоттенхэм» объявил, что Сон пройдет службу в армии. Он вернется в Лондон в мае

«Тоттенхэм» объявил, что полузащитник Сон Хын Мин пройдет службу в армии.
Как сказано в заявлении клуба, он проведет в войсках Южной Кореи месяц. Сон вернулся на родину в конце марта и сейчас находится на обязательном карантине.
Сон отправится в Лондон в мае, когда закончатся его военные сборы.
Сообщается, что Сон постоянно контактирует с медицинским штабом команды, чтобы завершить реабилитацию после перелома руки, который он получил в середине февраля.
Думали, Сон Хын Мин откосил от армии? Нет, вместо карантина он отправился на военные сборы