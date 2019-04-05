«Барыс» объявил об уходе Скабелки. Тренер интересен «Локомотиву»

не смог договориться с главным тренером Андреем Скабелкой о продлении контракта.

Срок действующего соглашения 49-летнего специалиста с казахстанским клубом истекает 30 апреля 2020 года.

«Таким образом, «Барыс» приступает к поискам нового главного тренера.

Напомним, что Андрей Владимирович и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе.

«Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» благодарит Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что Скабелка – фаворит на пост главного тренера «Локомотива».

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