Экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в 71 год

Бывший тренер Радомир Антич скончался в возрасте 71 года.

«Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины , нашего легендарного тренера. Вы всегда будете жить в наших сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении «Атлетико».

Сербский специалист делал золотой дубль с «матрасниками» в сезоне-1995/96, выиграв чемпионат и Кубок Испании. Также в разное время он возглавлял «Барселону» и .