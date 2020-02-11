Экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в 71 год

Бывший тренер «Атлетико» Радомир Антич скончался в возрасте 71 года.
«Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Вы всегда будете жить в наших сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении «Атлетико».
Сербский специалист делал золотой дубль с «матрасниками» в сезоне-1995/96, выиграв чемпионат и Кубок Испании. Также в разное время он возглавлял «Барселону» и «Реал».
La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p— Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020