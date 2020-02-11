Экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в 71 год

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Бывший тренер «Атлетико» Радомир Антич скончался в возрасте 71 года.

«Семья «Атлетико» скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Вы всегда будете жить в наших сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении «Атлетико».

Сербский специалист делал золотой дубль с «матрасниками» в сезоне-1995/96, выиграв чемпионат и Кубок Испании. Также в разное время он возглавлял «Барселону» и «Реал».

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