«Ливерпуль» отказался возмещать 17 тысяч евро фанатам «Атлетико», не приехавшим на матч ЛЧ из-за коронавируса

«Атлетико» возместил стоимость билетов 290 фанатам, которые отказались ехать в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с (3:2).

Эта группа болельщиков отказалась ехать на матч, состоявшийся 11 марта, из-за опасений по поводу распространения коронавируса. «Матрасники» компенсировали 17 тысяч евро.

решил пойти на этот шаг, так как «Ливерпуль», получивший доход от проведения матча на «Энфилде», отказался возмещать фанатам расходы, сообщает As.

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