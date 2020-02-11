Неценко о пандемии: «В Ухане американская лаборатория открылась в 2015-м, за несколько дней до вируса закрылось посольство США. Не много совпадений?»

Комментаторы Станислав Минин и Александр Неценко поспорили в твиттере о происхождении коронавируса. По мнению Неценко, вирус – американская разработка.

Минин: Месяц десятки вирусологов объясняют, почему Covid – животного происхождения. Говорят про цепочки и прочее. Но людям пофигу, им нравится пугать себя побегом из лаборатории или китайским биологическим оружием. Конспирология же интереснее.

Неценко: Да, Стас, именно поэтому еще в 2015 году журнал Nature написал о том, что этот вирус был искусственно изобретен в американской лаборатории, Китай официально обвинил Штаты в его завозе, а теперь Штаты обоими враждующими партиями готовят триллионный иск на Китай.

Комментатор «Сила ТВ» Денис Наливайко: Ну только этот же журнал и описал в марте, почему Covid-19 не является лабораторным вирусом.

Неценко: То есть до этого он был лабораторным, а теперь они спустя 5 лет объяснили, что нет?

Минин: Саш, про статью в Nature все те же вирусологи уже написали. Нынешний коронавирус – не тот вирус. В нем нет следов предыдущих корон (что говорило бы о его искусственности). Его «история» уже известна. Он от животных. Но люди хотят конспирологии там, где все просто.

Неценко: При чем тут конспирология, если вирус бахнул по Китаю, Западной Европе и Ирану – партнеру Китая, которому еще в январе Штаты угрожали? Еще и в многомиллионном Ухане, куда на новый год приехало еще несколько ничего не подозревающих миллионов.

В Ухане американская лаборатория открылась в конце 2015 года. За несколько недель до вируса посольство Штатов в Ухане закрылось. Не слишком ли много совпадений?

Ну и еще. Китайцы всю жизнь едят этих мышей, но неожиданно бомбануло сейчас. Особенно забавно, что в америкосовском фильме «Заражение» 2011, кажется, года, тоже показали инфицирование через летучую мышь.

Минин: Потому что коронавирусы живут именно в организмах летучих мышей. Тоже вполне известная инфа ученым. Авторы фильма «Заражение» это знали. SARS тоже был с ними связан. Тоже корона. Тоже бомбанула. А пандемия была делом времени, я слышал об этом лет 15.

По всему миру зафиксировано 1 273 069 случаев заражения COVID-19, из них 337 072 – в США, 82 602 – в Китае.