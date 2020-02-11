«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест и извинился

принял решение отказаться от участия в госпрограмме выплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса.

Также генеральный директор клуба принес извинения болельщикам за изначальные планы по участию в программе.

«В результате многочисленных консультаций и внутренних обсуждений на различных уровнях мы решили найти альтернативные средства, несмотря на наше право подать заявку на участие в программе сохранения рабочих мест.

Мы полагаем, что на прошлой неделе мы пришли к неверному выводу, и искренне сожалеем об этом.

Мы хотим поблагодарить огромную армию персонала и сотрудников, не работающих на постоянной основе, которые трудятся не покладая рук, чтобы «Ливерпуль» был клубом, соответствующим самым высоким стандартам», – говорится в обращении Мура к болельщикам.

Программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета. Сообщалось, что благодаря включению в программу «Ливерпуль» сможет сэкономить от 700 до 800 тысяч фунтов.

Ранее от подобных мер отказались «Манчестер Сити» и «Бернли».

«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости