Форвард Килиан Мбаппе не уйдет из по окончании сезона.

Такое решение принял лично владелец клуба, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, утверждает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

«Будет ветер, снег или дождь, но Мбаппе останется, таково желание эмира», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на Мбаппе претендует «Реал», но «ПСЖ», по данным источника, не будет даже рассматривать предложение мадридского клуба.

Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.

«ПСЖ» готов отпустить Неймара за 150 млн евро, но исключает продажу Мбаппе