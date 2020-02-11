Кержаков включил Кокорина, Дзюбу, Шомуродова и Комличенко в топ-4 форвардов РПЛ

Экс-нападающий Александр Кержаков назвал четверку лучших нападающих российского чемпионата.

«Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так – Кокорин, Дзюба, Шомуродов.

Последний хорош в завершении. У него функции похожи на Фирмино в «Ливерпуле». Он очень оттягивается вниз и освобождает место для рывков за спину. А также хорош в подыгрыше», – сказал Кержаков.

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