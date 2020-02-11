В Серии А игрокам сократят зарплаты на треть, если сезон не будет доигран, и на 1/6, если будет

Клубы Серии А достигли общей договоренности о снижении зарплат футболистам на фоне пандемии коронавируса.

Так, в соответствующей декларации о намерениях говорится о возможности клубов снижать зарплаты на сумму вплоть до 1/3 (чистой зарплаты за 4 месяца), если сезон не будет доигран.

Если же остаток сезона будет доигран в ближайшие месяцы, то клубы смогут удержать из окладов футболистов до 1/6 годовых выплат. Конкретный размер они будут определять сами в переговорах с игроками.

В Италии почти 130 тысяч заболевших коронавирусом и почти 16 тысяч погибших.