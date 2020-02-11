Есть 4 варианта возобновления сезона в России, худший – 8 июля. Тогда следующий сезон начнут 30 августа

Журналист Сергей Егоров рассказал о вариантах возобновления РПЛ.

«Вариант 1 предполагает недельный цикл и отсутствие длительной (более 2 недель) паузы перед следующим чемпионатом.

Возобновление сезона – 3 июня – матчем 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал», 23-й (первый после коронапаузы) тур – 7 июня. 30-й (последний) тур – 26 июля. Финал Кубка России – 22 июля. Суперкубок-2020 – 7 августа. Старт следующего чемпионата – 9 августа, финиш – 16 мая.

Вариант 2 предполагает жесткий график (иногда за неделю команды проведут 3 тура) и паузу перед следующим чемпионатом около месяца.

Возобновление сезона – 3 июня – матчем 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал», 23-й (первый после коронапаузы) тур – 7 июня. 30-й (последний) тур – 12 июля. Финал Кубка России – 8 июля. Суперкубок-2020 – 7 августа. Старт следующего чемпионата – 9 августа, финиш – 16 мая.

Вариант 3 предполагает жесткий график и минимальную паузу перед следующим чемпионатом.

Возобновление сезона – 3 июня – матчем 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал», 23-й (первый после коронапаузы) тур – 7 июня (с 7 по 21 июня предстоит провести 4 тура + полуфиналы Кубка). 30-й (последний) тур – 12 июля. Финал Кубка России – 8 июля. Суперкубок-2020 – 24 июля. Старт следующего чемпионата – 26 июля, финиш – 16 мая.

Вариант 4 предполагает самый жесткий сценарий последствий коронавируса – максимально поздний рестарт сезона и начало следующего чемпионата только в августе.

Возобновление сезона – 8 июля – матчем 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал», 23-й (первый после коронапаузы) тур – 12 июля. 30-й (последний) тур – 16 августа. Финал Кубка России – 12 августа. Суперкубок-2020 – 28 августа. Старт следующего чемпионата – 30 августа, финиш – 16 мая», – написал Егоров.