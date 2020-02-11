Истерия вокруг «Ливерпуля», Смолов вернулся в Россию при закрытых границах, игроки АПЛ не согласны на сокращение зарплат, челлендж Криша и другие новости утра

1. Смолов вернулся в Россию из Виго. В Испании заговорили, что «Сельта» не разрешала форварду покидать страну, однако и представитель игрока, и сам Федор утверждают, что все было согласовано.

Запрет на международные перелеты Смолов не нарушил, а Василий Уткин поступок футболиста даже одобрил. Хотя поездка обошлась ему совсем недешево.

2. «Ливерпулю» досталось в Англии за участие в госпрограмме выплат сотрудникам. Легенды возмущены: Хаманн считает, что решение противоречит ценностям клуба, Мерфи уверен, что денег у клуба хватает, а по мнению Каррагера, «Ливерпуль» рискует потерять уважение и репутацию.

Даже фанаты в недоумении, а сотрудник клуба напомнил, что «Эвертон» со своими работниками так не поступил. «Ман Сити» тоже от этой программы отказался.

3. В Самой быстрой лиге Sports.ru прервалась 5-матчевая победная серия «Спартака». В центральном матче дня «Локо» сыграл вничью с «Армейцами». Все результаты – здесь.

4. Александра Трусова прыгнула аксель в 1,5 оборота на роликовых коньках. Проблема в том, что фигуристка должна находиться на карантине.

5. Игроки АПЛ пока не могут договориться о сокращении зарплат. Уэйн Руни призвал не делать футболистов козлами отпущения в этой ситуации.

6. Криштиану запустил челлендж с упражнениями на пресс. Откликнулась Евгения Медведева, а затем подключились звезды РПЛ. До результата Рона, впрочем, им всем далеко. А вот защитнику «Бенфики» Диашу удалось превзойти нападающего «Юве».

7. Появилась информация, что игроки «Локо» не согласились на 40-процентное снижение зарплаты. А вот футболисты «Динамо» своему клубу пошли навстречу.

8. Кайл Уокер устроил вечеринку с эскортницами, нарушив карантин. Пришлось извиняться, «Сити», похоже, примет санкции.

9. «Спартак» поздравил Федуна с 64-летием «от лица всех спартаковцев». Леонид Арнольдович не устает повторять – сезон доигрывать нельзя.

10. Трансферы. «Интер» и Лаутаро не договорились о новом контракте. «Ювентус» интересуется Харри Кейном. Фалькао может поехать в катарский клуб Хави. «Милан» летом может возглавить Ральф Рангник.

11. Стефан Да Коста может перейти в «Ак Барс» к Дмитрию Квартальнову. Виртанен и Фрэттин Казань покинут.

В виртуальном плей-офф КХЛ самая популярная команда – «Сибирь». Угадайте, у кого худший результат.

12. Покончил с собой врач французского «Реймса». Он объяснил это заражением коронавирусом.

13. В чемпионате Беларуси «Слуцк» победил «Ислочь», «Смолевичи» проиграли «Витебску».

Цитаты дня

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Евгения Медведева: «Я нравлюсь самой себе как фигуристка. У меня нет желания превращаться в другого человека»

Хабиб: «Тренируюсь утром и ночью, но не знаю, где будет бой. Это непрофессионально»

Рюдигер о тестировании вакцины от коронавируса в Африке: «Это расизм высшего уровня. Африканцы что, животные?!»

Эдуард Безуглов: «Туберкулез у Тиаго Силвы в «Динамо» в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы»

Хави: «Месси – лучший в истории. Криштиану, Роналдиньо и Роналдо – в числе лучших»