Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Локо» против «Сочи» и «Армейцев»

Теги премьер-лига Россия результаты PES 2020 Самая быстрая лига Локомотив (Тугарев) Ростов (Шомуродов) Армейцы (Котов) Динамо (Ивахнов) Арсенал (Данилин) Спартак (Кутателадзе) Уфа (Голубев) Тамбов (Ермилов) Урал (Татаринов) Сочи (Нобоа) Футбол

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) встретится с «Арсеналом» (Максим Данилин), а «Локомотив» (Роман Тугарев) сыграет против «Сочи» (Кристиан Нобоа) и «Армейцев» (Павел Котов).

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление. Если у вас не работает плеер, переходите по ссылке

Арсенал (Данилин) – Спартак (Кутателадзе)
Дата проведения
5 апреля, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Урал (Татаринов) – Тамбов (Ермилов)
Дата проведения
5 апреля, 15.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо (Ивахнов) – Арсенал (Данилин)
Дата проведения
5 апреля, 16.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов (Шомуродов) – Уфа (Голубев)
Дата проведения
5 апреля, 17.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов (Ермилов) – Сочи (Нобоа)
Дата проведения
5 апреля, 19.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив (Тугарев) – Сочи (Нобоа)
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив (Тугарев) – Армейцы (Котов)
Дата проведения
5 апреля, 22.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Дзюба вышел в суперфинал Самой быстрой лиги, где сыграет со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами»

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