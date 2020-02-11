Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Локо» против «Сочи» и «Армейцев»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.
Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) встретится с «Арсеналом» (Максим Данилин), а «Локомотив» (Роман Тугарев) сыграет против «Сочи» (Кристиан Нобоа) и «Армейцев» (Павел Котов).
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- Дата проведения
- 5 апреля, 13.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 15.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 16.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 17.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.30, «PES 2020»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дзюба вышел в суперфинал Самой быстрой лиги, где сыграет со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами»