Самая быстрая лига Sports.ru. «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Локо» против «Сочи» и «Армейцев»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) встретится с «Арсеналом» (Максим Данилин), а «Локомотив» (Роман Тугарев) сыграет против «Сочи» (Кристиан Нобоа) и «Армейцев» (Павел Котов).

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление. Если у вас не работает плеер, переходите по ссылке.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Самой быстрой лиги

Дзюба вышел в суперфинал Самой быстрой лиги, где сыграет со «Спартаком», воспитанником «Краснодара» или «Армейцами»