Защитник «Бенфики» Диаш превзошел Роналду в его челлендже по упражнениям на пресс

22-летний защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Диаш принял участие в челлендже, который запустил .

Форвард «Ювентуса» 142 раза повторил упражнение на пресс за 45 секунд и предложил желающим попытаться побить его достижение.

В итоге Диаш превзошел своего соотечественника, выполнив упражнение 150 раз за отведенное время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rúben Gato Dias (@rubendias) 5 Апр 2020 в 2:05 PDT

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