Защитник «Бенфики» Диаш превзошел Роналду в его челлендже по упражнениям на пресс

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22-летний защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Диаш принял участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду.

Форвард «Ювентуса» 142 раза повторил упражнение на пресс за 45 секунд и предложил желающим попытаться побить его достижение.

В итоге Диаш превзошел своего соотечественника, выполнив упражнение 150 раз за отведенное время. 

 
 
 
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Публикация от Rúben Gato Dias (@rubendias)

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