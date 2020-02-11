Эдуард Безуглов: «Туберкулез у Тиаго Силвы в «Динамо» в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы»

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сравнил туберкулез, которым болел защитник «ПСЖ» Тиаго Силва во время пребывания в «Динамо», с коронавирусом.

«Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на легкие сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре все только началось – откуда данные?

А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – это факт. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч.

Без части легкого играли – никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулез, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта, не в футболе.

Хотя и в футболе, что там далеко за примерами ходить – Тиаго Силва в «Динамо» тяжелым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой.

Уж поверьте, туберкулез Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы», – сообщил Безуглов.

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