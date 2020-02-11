Руни о снижении зарплат: «Почему футболисты стали козлами отпущения? Почему министр здравооохранения говорит об этом?»

Нападающий «Дерби» раскритиковал предложение снизить на 30 процентов зарплаты футболистам.

«Первым делом скажу, что если б понадобилось, чтобы я сократил зарплату ради спасения клуба, я бы все понял и поддержал любым возможным способом. И если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать медсестер или купить аппараты ИВЛ, я был бы горд сделать это – до тех пор, пока знал бы, куда идут деньги.

Но я не каждый игрок. Мне 34 года, у меня за плечами продолжительная карьера, я хорошо заработал. Я в том положении, когда мог бы от чего-то отказаться. Но не все футболисты в одинаковой ситуации. И все же внезапно вся отрасль столкнулась с требованием 30-процентного сокращения зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Произошедшее в последние несколько дней – позор. Сначала министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ежедневной сводке по коронавирусу сказал, что игрокам Премьер-лиги следует сократить зарплату. Он должен был дать людям актуальные новости о самом крупном кризисе, с которым мы столкнулись. Почему зарплата футболистов была даже у него в голове? Неужели он отчаянно пытался отвлечь внимание правительства от этой пандемии?

АПЛ также объявила, что обсудит с игроками снижение зарплаты на 30 процентов или ее отсрочку. И это несмотря на то, что владельцы и представители Премьер-лиги знают, что игроки уже серьезно обсуждают, каким должен быть их вклад.

Мне это показалось странным, потому что каждое другое решение в этом процессе оставалось за закрытыми дверями, но об этом объявили публично. Почему? Такое чувство, [что это сделано] с целью пристыдить игроков – загнать их в угол.

EFL (курирует 2-4 дивизионы Англии – Sports.ru), вероятно, посмотрит, что решит Премьер-лига, и поэтому как капитана «Дерби» меня могут вовлечь в такие же переговоры о сокращении зарплат, в которых сейчас участвуют игроки АПЛ. Но как капитан, как бы я узнал о финансовом положении моих партнеров по команде?

Чемпионшип отличается от Премьер-лиги. У нас есть один игрок, который живет с мамой в муниципальном поместье. Думаю, он несет ответственность за оплату счетов всей семьи. Он футболист, но сталкивается с теми же обстоятельствами, что и многие люди в нашей стране сегодня.

Тридцать процентов от 2000 фунтов – это минус 600 фунтов, а на эти деньги могла бы жить его семья. Помните, что карьера игроков коротка, поэтому им приходится инвестировать средства или их откладывать.

Конечно, зарплата в АПЛ в большинстве случаев выше, но найдутся более молодые игроки, у которых просто нет денег, и они могут потерять 30 процентов.

Я понимаю, что игрокам хорошо платят, и они могут отказаться от денег. Но это нужно сделать в зависимости от конкретной ситуации. Один футболист может сказать: «Я могу позволить себе 30-процентное снижение». Другой может сказать: «Я могу позволить себе только 5 процентов». Лично у меня не было бы проблем с некоторыми нашими игроками, кто получает больше. Я не думаю, что это вызовет проблемы в раздевалке.

Для Премьер-лиги простое объявление о предложении, которое сделали, увеличивает давление на игроков, и, по моему мнению, сейчас ситуация проигрышная: если игроки выходят и говорят, что они не могут согласиться или не хотят сокращать на 30 процентов, все подадут так: «Богатые игроки отказываются от сокращения зарплаты».

Независимо от того, как вы на это смотрите, мы простые мишени. Не учитывается, что половина нашей зарплаты забирается в виде налогов. Деньги, которые идут правительству, помогают медицине.

А как насчет звезд из других видов спорта, которые могут избежать налогообложения, живя в таких местах, как Монако – почему их не призывают? Почему не все богатые вынуждены вносить дополнительный вклад? Разве это не позволит получить больше денег? Нельзя забывать, что футболисты уже отдают много денег на благотворительность.

Крупные клубы не нуждаются в урезании зарплат для игроков. Скажете, что «Манчестер Юнайтед» или «Ман Сити» нужно сокращение зарплаты на 30 процентов, чтобы выжить? Если это так, то футбол находится в гораздо худшем положении.

Я не говорю о себе лично. Я говорю о футболистах, людях, с которыми я делил раздевалки. Давление на них неприемлемо, и мне нужно высказаться за них», – написал Уэйн Руни.