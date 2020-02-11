«Спартак» поздравил Федуна с 64-летием «от лица всех спартаковцев»

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«Спартак» поздравил владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.

От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

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