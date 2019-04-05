Да Коста перейдет в «Ак Барс». Виртанен и Фрэттин покинут Казань

Нападающий Стефан Да Коста, который прошлый сезон провел в «Локомотиве», продолжит карьеру в .

Как сообщает телеграм-канал Bars Time, «Ак Барс» договорился с 30-летним французом о контракте. Отмечается, что одной из основных причин подписания Да Косты стало то, что он уже работал с главным тренером «Ак Барса» и хорошо знает его требования.

Также сообщается, что защитник Йессе Виртанен и нападающий покинут «Ак Барс».

В этом сезоне Да Коста провел за «Локомотив» 58 матчей в , забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу.