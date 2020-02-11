Каррагер об участии «Ливерпуля» в госпрограмме выплат сотрудникам: «Уважение и репутация теряются»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал клуб за участие в государственной программе по сохранению рабочих мест.
Мерсисайдцы ранее отправили часть персонала в оплачиваемый отпуск: 80% платит государство, 20% – клуб.
«Юрген Клопп проявил сочувствие ко всем в начале пандемии, игроки первой команды активно участвуют в [инициативе] по снижению зарплат.
И после этого все то уважение и репутация теряются. Бедный «Ливерпуль», – написал Каррагер в твиттере.
«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости