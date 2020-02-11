Каррагер об участии «Ливерпуля» в госпрограмме выплат сотрудникам: «Уважение и репутация теряются»

Бывший защитник Джейми Каррагер раскритиковал клуб за участие в государственной программе по сохранению рабочих мест.

Мерсисайдцы ранее отправили часть персонала в оплачиваемый отпуск: 80% платит государство, 20% – клуб.

« проявил сочувствие ко всем в начале пандемии, игроки первой команды активно участвуют в [инициативе] по снижению зарплат.

И после этого все то уважение и репутация теряются. Бедный «Ливерпуль», – написал Каррагер в твиттере.

«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости