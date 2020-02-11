«Ливерпуль» включил в госпрограмму только тех, у кого нет обязанностей без матчей. Экономия – до 800 тысяч фунтов в месяц

Стали известны причины, по которым вошел в государственную программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, эта программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета.

По информации The Athletic, такое решение было принято, потому что клуб фактически перестал зарабатывать. В условиях, когда не проводятся матчи, у сотрудников, которых «Ливерпуль» поместил в госпрограмму, нет никаких обязанностей.

Отмечается, что клуб поместил в программу большое количество оперативных сотрудников, чей доход напрямую зависит от проведения матчей. Также в нее вошли работники отдела партнерских отношений.

Благодаря такому решению «Ливерпуль» сможет экономить от 700 до 800 тысяч фунтов ежемесячно.

Напомним, «Ливерпуль» зафиксировал прибыль в 42 млн фунтов до уплаты налогов, а оборот финансов в 2019 году составил 533 млн фунтов.

«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости