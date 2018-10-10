Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
«Я не думаю, что коронавирус пришел из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей. Вы верите в это? Я нет.
Вы не думаете, что это как-то связано с этими вышками 5G, которые буквально вырастают у нас на глазах? Это искусственная вещь.
Это может быть контролем населения – избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это опасно для пожилых людей.
Посмотрите на эти башни в ночное время, а затем говорят людям не выходить на улицу. Могу поспорить, что они собираются поставить одну из этих башен возле моего дома. Кто стоит за всем этим? Я надеюсь, что это не будет причиной начала войны.
Когда появлялся 3G, 4G, 5G, что-то происходило по одному шаблону. Еще в 2003 году, когда был запущен 3G, произошла вспышка атипичной пневмонии. Затем в 2009 году был введен 4G и последовала вспышка свиного гриппа. 2020 год – 5G. Появился коронавирус.
Но люди скажут, что я потерял голову из-за того, что я получал слишком много ударов по голове», – рассказал Хан.
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