Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе высказал свою версию появления пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что коронавирус пришел из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей. Вы верите в это? Я нет.

Вы не думаете, что это как-то связано с этими вышками 5G, которые буквально вырастают у нас на глазах? Это искусственная вещь.

Это может быть контролем населения – избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это опасно для пожилых людей.

Посмотрите на эти башни в ночное время, а затем говорят людям не выходить на улицу. Могу поспорить, что они собираются поставить одну из этих башен возле моего дома. Кто стоит за всем этим? Я надеюсь, что это не будет причиной начала войны.

Когда появлялся 3G, 4G, 5G, что-то происходило по одному шаблону. Еще в 2003 году, когда был запущен 3G, произошла вспышка атипичной пневмонии. Затем в 2009 году был введен 4G и последовала вспышка свиного гриппа. 2020 год – 5G. Появился коронавирус.

Но люди скажут, что я потерял голову из-за того, что я получал слишком много ударов по голове», – рассказал Хан.

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