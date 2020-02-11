Нападающий «Сельты» покинул Испанию и вернулся в Россию.

30-летний футболист вчера улетел частным рейсом без разрешения клуба. В «Сельте» заявили, что Смолов неоднократно запрашивал разрешение, ссылаясь на личные причины, но ему отказывали из-за запрета Ла Лиги, который обусловлен карантином из-за коронавируса.

Смолов – второй игрок «Сельты», покинувший Испанию без разрешения. Ранее это сделал Пионе Систо, который уехал в Данию на своей машине.

«Сельта» сообщила, что применит к Смолову санкции в соответствии с внутренним режимом. Однако в этой ситуации есть нюансы, перед остановкой чемпионата Испании договорилась с игроками о снижении зарплат.

Официально об этом объявят в ближайшее время, что позволит совершать подобные поездки, пока ситуация не нормализуется. Но поскольку официально это еще не оформлено, клуб вынужден применить санкции.

Смолов зимой перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.

Систо ехал 26 часов из Испании в Данию на машине, нарушив карантин. «Сельта» может наказать игрока